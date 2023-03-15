Мадлен рассказала, как добилась успеха в жизни

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная в Instagram под ником Мадлен, рассказала подписчикам, каким образом она добилась успехов, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц поведала Мадине, что хочет жить ни в чем не нуждаясь. На что блогерша ответила, что для этого надо много работать, как она.

"Я тоже так хочу. Или мужика хочу, который бы давал деньги. Но когда ты позволяешь себе все сама, это совсем другое ощущение. Поэтому, чтобы жить сейчас так, я посвятила много лет. Я в 18 лет работала консультантом от зарплаты до зарплаты. Поэтому пусть ваши желания будут мотивацией, чтобы больше зарабатывать", — прокомментировала Мадлен.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее Мадина рассказала, какие подарки считает достойными себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013001-madlen-rasskazala-kak-dobilas-uspeha-v-zhizni/