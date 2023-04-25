Какие ножки": казахстанская певица Liili в мини-платье очаровала фанатов

Liili: instagram.com/lili_liili

Молодая казахстанская певица Лейла Коджахметова, известная под псевдонимом Liili, опубликовала в Instagram свежие фотографии в коротком платье и очаровала поклонников, передает NUR.KZ.

Представительница отечественного шоу-бизнеса поделилась кадрами с фотосессии для Peopletalk, где примерила дерзкий образ. Певица предстала в черном мини-платье, красных ботфортах на тонком каблуке и кожаном тренкоте.

"Топово", "Отвал всего", "Эталон красоты", "Какие ножки", "Богиня", "Шикарная", "Горячая", - прокомментировали восхищенные фолловеры.

В декабре прошлого года артистка появилась на билбордах разных городов, попав на обложку плейлиста "Искра" на Яндекс.Музыке. Данный проект занимается поддержкой начинающих исполнителей.

"Это я на фоне себя на обложке плейлиста "Искра", - написала артистка.

Певица Liili прославилась благодаря треку "Hot", который завирусился в соцсетях. Трек исполнительницы использовала для своего видео в Stories Ким Кардашьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018127-kakie-nozhki-kazahstanskaya-pevitsa-liili-v-mini-plate-ocharovala-fanatov/