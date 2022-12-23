Ким Кардашьян сняла видео под трек казахстанской артистки Liili

Liili. Фото: instagram.com/lili_liili

25-летняя казахстанская артистка Лейла Коджахметова, известная под псевдонимом Liili, еще в прошлом году выпустила трек Hot, который продолжает завоевывать популярность. Трек исполнительницы использовала для своего видео Ким Кардашьян, передает NUR.KZ.

Об этом сама Liili рассказала на своей странице в TikTok.

"Так, стоп, что бы вы ни делали, остановитесь, чтобы посмотреть, как Ким Кардашьян использовала мой трек в своем Stories", - озвучила отечественная певица.

В ответ поклонники пожелали ей больших успехов в творчестве.

Ким использовала трек Liili для видеомонтажа рекламного ролика, в котором рассказывает о процедуре по уходу за лицом.

Видео взято из аккаунта LiilI в TikTok.

Песня Hot, получившая платиновый статус, уже на протяжении нескольких месяцев взрывает музыкальные чарты и соцсети. Пользователи Сети, в том числе знаменитости, используют его в своих Reels и Stories.

"Hot стал платиновым синглом. Огромное спасибо вам за то, что любите, стримите и делитесь моей музыкой! Я поздравляю вас с этой новостью, потому что именно вы причастны к этой победе! Этот трек подарил мне вас, подарил мне веру в себя, подарил мне возможность заниматься любимым делом, это невероятно.

Если бы три месяца назад мне сказали, что мы будем петь Hot огромным количеством людей на Beu Fm в день моего рождения, я бы ни за что не поверила. Каких-то три месяца назад я была на эмоциональном дне, я сказала себе, что это последний рывок и нужно собраться, потому что понимала, что приближаюсь к старту, ведь было сложно как никогда. Я горжусь собой, горжусь своей командой, горжусь вами. Это только начало", - заявила Liili в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2002733-kim-kardashyan-vylozhila-video-snyatoe-pod-trek-kazahstanskoy-artistki-liili/