Казахстанская певица Liili выпустила ремикс на свою песню Hot, ставшую мировым хитом
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Казахстанская певица Liili выпустила ремикс на свою песню Hot, получившую мировую известность. Ремикс для нее сделал молдавский диджей Vanotek, передает NUR.KZ.
Отрывок из нового ремикса Liili выложила на своей странице в Instagram. Композиция имеет более быстрый ритм и больше звуков ударных инструментов.
Поклонники артистки с воодушевлением восприняли новое музыкальное произведение. Стоит отметить, что диджей Vanotek, написавший ремикс, является номинантом на премию MTV EMA 2016.
Напомним, оригинальная песня "Hot" стала вирусной благодаря Reels в Instagram - под нее снимали видео многие знаменитости, трек также попал в Stories Ким Кардашьян.
Композиция стала дважды платиновой, на данный момент на сервисе Spotify у нее более 5 миллионов прослушиваний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006145-kazahstanskaya-pevitsa-liili-vypustila-remiks-na-svoyu-pesnyu-hot-stavshuyu-mirovym-hitom/