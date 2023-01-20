Казахстанская певица Liili выпустила ремикс на свою песню Hot, ставшую мировым хитом

Liili. Фото: instagram.com/lili_liili

Казахстанская певица Liili выпустила ремикс на свою песню Hot, получившую мировую известность. Ремикс для нее сделал молдавский диджей Vanotek, передает NUR.KZ.

Отрывок из нового ремикса Liili выложила на своей странице в Instagram. Композиция имеет более быстрый ритм и больше звуков ударных инструментов.

Поклонники артистки с воодушевлением восприняли новое музыкальное произведение. Стоит отметить, что диджей Vanotek, написавший ремикс, является номинантом на премию MTV EMA 2016.

Напомним, оригинальная песня "Hot" стала вирусной благодаря Reels в Instagram - под нее снимали видео многие знаменитости, трек также попал в Stories Ким Кардашьян.

Композиция стала дважды платиновой, на данный момент на сервисе Spotify у нее более 5 миллионов прослушиваний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006145-kazahstanskaya-pevitsa-liili-vypustila-remiks-na-svoyu-pesnyu-hot-stavshuyu-mirovym-hitom/