"Золотая келин": фото Акерке Буркитбай с сыном умилило пользователей Казнета

Акерке Буркитбай с сыном. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай растрогала соцсети, выложив фото с маленьким сыном Зейном. Для фотосессии артистка примерила наряд и украшения, выполненные в национальном стиле, передает NUR.KZ.

Новые фотографии молодой мамы и ее малыша умилили пользователей Казнета.

"Самая высокая гора, что я видела, - это плечи моего отца, самые теплые объятия - мамины", - написала она.

"Прелесть", "Такая красивая", "На этом фото вы похожи на свекровь", "Золотая наша келин, мы тобой гордимся", "Какая красота", "Поздравляем вас с рождением малыша и желаем ему долгих лет", "Будьте счастливы", - написали подписчики.

Напомним, в конце февраля Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями, а Роза Рымбаева - бабушкой. Коллеги поздравили народную артистку с новым статусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017967-zolotaya-kelin-foto-akerke-burkitbay-s-synom-umililo-polzovateley-kazneta/