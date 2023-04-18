Отдыхающая на море Фариза Ескермес заворожила фанатов (видео)

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/farizayesskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, поделилась новым видео в Instagram, снятым у моря. Фолловеры искупали звезду отечественного сериала "Бажа" в комплиментах, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес попозировала на фоне моря. Видео, наполненное нежностью и эстетикой, вызвало восторг фанатов в социальной сети.

Они пожелали актрисе хорошего отдыха и отметили, что она превосходно выглядит. Звезда сериалов "Бажа", "Степные ястребы", "Рожденный в рубашке" отправилась в экзотическую страну вместе с возлюбленным.

"Залипательно", "Красота", "Вы прекрасны", "Как красиво", "Тема", "Будьте моей девушкой!" - оставили комментарии фолловеры, не поскупившись на смайлики в виде красных сердец.

Ранее Фариза Ескермес рассказала, как встретила своего избранника. Актриса также ответила на критику хейтеров, которые не оценили ее романтическое видео с возлюбленным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017239-otdyhayuschaya-na-more-fariza-eskermes-zavorozhila-fanatov-video/