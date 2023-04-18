"Почему так красиво?": Айжулдыз Адайбекова восхитила Казнет креативной фотосессией

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская певица и актриса Айжулдыз Адайбекова поделилась необычной фотосессией в Instagram. Поклонники ее творчества осыпали Айжулдыз комплиментами в комментариях, передает NUR.KZ.

Артистка предстала на снимках в образе длинноволосой русалки, позируя в ванне, наполненной водой.

"На ифтар русалку заказывали?" - написала представительница отечественного шоу-бизнеса.

Фолловеры отметили талант и творческую натуру артистки и выразили ей свое восхищение в комментариях.

"Расцветай Джули, а мы всегда тебя поддержим", "Мой креативный друг", "Удивительно! Просто потрясающе!", "Не описать словами вашу красоту", "Очень творческая личность", "Почему так красиво?", "Какой креативный человек", "Ты вдохновляешь!" - прокомментировали подписчики.

Айжулдыз Адайбекова - дочь казахстанской артистки Жанар Айжановой. Девушка впервые стала мамой два года назад и одна воспитывает сына Назара. С отцом ребенка казахстанским режиссером они расстались еще до рождения мальчика. По словам Айжулдыз, причиной расставания послужили непростые отношения со свекровью.

Однако в своем недавнем интервью артистка призналась, что ее сердце вновь несвободно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017169-pochemu-tak-krasivo-ayzhuldyz-adaybekova-voshitila-kaznet-kreativnoy-fotosessiey/