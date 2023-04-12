"Роковая женщина": Асель Аскар похвасталась фигурой в соблазнительном платье

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса и блогер Асель Аскар поделилась чувственной фотосессией в Instagram. Восхищенные фанаты заявили, что ей пора проявить свой талант в Голливуде, передает NUR.KZ.

Асель предстала перед читательской аудиторией в соблазнительном облегающем платье леопардового принта, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Легкие локоны придали ее образу романтичности.

"Голливуд по тебе плачет", "Это что такое?! Как можно быть такой красивой!", "Все фотографии красивые", "Срочно вызывайте пожарных, это слишком идеально", "Женщина-кошка", "В очках вы идеальная", "Нереальная красотка", "Роковая женщина", - гласят комментарии под фото актрисы.

Напомним, Асель Аскар рассказала, как справляется с депрессией после потери сына. Она также высказалась об отношениях, заявив, что не торопится впускать в свою жизнь нового мужчину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016506-rokovaya-zhenschina-asel-askar-pohvastalas-figuroy-v-soblaznitelnom-plate/