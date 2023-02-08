"Придет новый мужчина": Асель Аскар высказалась об отношениях

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар прокомментировала вопрос своих отношений. Она отметила, что не торопится в этом вопросе и намерена менять свои взгляды, чтобы позже к ней пришел новый мужчина, передает NUR.KZ.

Подписчики Асель в Instagram отметили, что в ее блоге не хватает мужчины.

"Если честно, я сейчас с этим вообще никак не тороплюсь. Мне сейчас хорошо одной. Я не чувствую одиночества. Я чувствую полную свободу действий, своего проявления как и в творчестве, так и в работе, своих каких-то предпочтений, желаний. Я снова начинаю слышать только себя и только себя. Поэтому приоритеты немного изменились, взгляды поменялись.

Я думаю, что сейчас у меня время самопознания, когда я должна поменять какие-то свои взгляды, мировоззрение. И потом на новое вот это ощущение придет новый мужчина. Я не тороплюсь, я уверена, что всему есть свое время", - ответила на это знаменитость.

Актриса пояснила, что сейчас ей "очень интересно наблюдать за собой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008475-pridet-novyy-muzhchina-asel-askar-vyskazalas-ob-otnosheniyah/