"Ночами реву и тоскую": Асель Аскар рассказала, как справляется с депрессией

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте, как справляется с депрессией, передает NUR.KZ.

Асель рассказала, что после перенесенной утраты сына каждый день пытается вытащить себя из эмоциональной ямы и просто проживает дни.

"Я стала часто танцевать, петь, кривляться и дурачиться. Стала отрываться так, как в последний раз. Я транслирую силу, характер, умение контролировать эмоции и настроение, любовь к жизни и родным. Но знайте, мне это дается с большим трудом.

Можете успокоиться и поверить, мне не так весело и хорошо, как кажется. Но я берусь за малюсенькую возможность вытащить себя из эмоциональной ямы под названием депрессия. Ночами все так же реву и тоскую. Днем работаю и просто проживаю свои дни, делая их интересными своими усилиями. И буду делать дальше, еще и еще", - написала актриса.

Блогерша поделилась, что неплохо справляется с испытаниями, уготовленными ей.

"Пока не знаю, к чему приведет это, куда приведут меня судьба и небеса, и к чему в целом они меня готовят. Но однозначно к чему-то великому и грандиозному. Ведь она выбрала именно меня не просто так, а сын пожертвовал жизнью, видимо, во благо чего-то более важного, чем просто жить… и называть меня мамой…

А мне остается грести, плыть по течению и вовремя набирать воздух, чтобы не захлебнуться. Но я неплохо справляюсь?" - написала актриса на своей странице.

Видео взято со страницы Асель Аскар в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010180-nochami-revu-i-toskuyu-asel-askar-rasskazala-kak-spravlyaetsya-s-depressiey/