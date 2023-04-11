Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова появились в кимешеках и восхитили фанатов (видео)

Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова. Кадр из видео: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова поделилась новым видео с мамой в Instagram, которым умилила своих подписчиков. Мать и дочь примерили кимешеки, передает NUR.KZ.

Айжулдыз отметила, что они вместе с мамой собрались пойти на ауызашар - вечернее разговение после заката. Для ужина они выбрали национальную одежду и примерили белоснежные кимешеки (кимешек - традиционный головной убор для замужних женщин - прим. ред.).

"Уау, красиво!", "Очень идет", "Вот такие кимешеки надо носить, а не арабскую одежду", "Вот бы все так ходили", "Вы так похожи друг на друга", "Клонирование", "Копировать, вставить", "Красотки", - отметили восхищенные пользователи соцсети под видео.

Ранее Айжулдыз Адайбекова очаровала Казнет детским фото. Молодая актриса также рассказала о погибшем отце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016257-zhanar-ayzhanova-i-ayzhuldyz-adaybekova-poyavilis-v-kimeshekah-i-voshitili-fanatov-video/