"Он всегда был рядом": Айжулдыз Адайбекова рассказала о погибшем отце (видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова в программе "MOM'sкий әңгіме" рассказала о своем отце, который погиб до ее рождения. Дочь Жанар Айжановой призналась, что в трудный для себя период чувствовала, что он рядом.

Айжулдыз Адайбекова рассказала, как смогла преодолеть трудный период жизни - ее брак распался, когда она была беременна.

"Я росла без отца. Мой папа погиб в аварии, когда мама была беременна. Мой папа был очень хорошим человеком, он всегда был рядом с мамой и оказывал ей поддержку.

В одно время, когда я слишком начала копаться в себе, то подумала, что я как будто бы зеркалила судьбу своей мамы, потому что на таком же сроке беременности у мамы случилась такая ситуация, я тоже осталась одна. Но чуть-чуть по-другому, другая интерпретация.

Я даже подумала, что это карма. Я верю в такие вещи. Когда ты что-то не прорабатываещь в себе, это повторяется. Поэтому в таких ситуациях, после того, как ты наплакалась, нужно задуматься. Может, действительно, есть какие-то вещи несказанные со стороны родителей.

Я съездила в Актобе на могилу папы, рассказала обо всем, что у меня на душе, прочитала Коран. Я не скажу, что близко общаюсь с родственниками отца, но мама меня возила к ним. Я осознанно захотела с ними в этот раз увидеться, захотелось увидеть бабушку.

Я как будто чувствовала отца, словно он всегда был рядом. Человек не умирает. Физическое тело он покидает и уходит в другое пространство. Поэтому не стоит говорить, что ты сирота. Во мне, к примеру, есть папины мечты, у меня его характер. Я так же упряма, как отец, говорю все прямо в лицо", - рассказала она.

Айжулдыз призналась, что написала письмо умершему отцу.

"Я его поблагодарила за то, что он у меня есть. И я почувствовала в себе силу всех своих предков. Поэтому неправильно говорить, что ты одинок. Как минимум в тебе есть частичка твоих предков - их душа, их кровь. К тому же, в сердце каждого человека есть Бог", - отметила она.

Ранее мы писали, что Айжулдыз рассказала о своем распавшемся браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011670-on-vsegda-byl-ryadom-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-o-pogibshem-ottse-video/