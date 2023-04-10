"Милашка": Айжулдыз Адайбекова очаровала Казнет детским фото

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала детское фото и умилила своих подписчиков в Instagram. Она также ответила, как относится к сплетникам, передает NUR.KZ.

Забавное детское фото появилось на страничке артистки. На старом снимке из семейного альбома маленькая Айжулдыз запечатлена с горшком в руках. На шее девочки красуются длинные мамины бусы.

Умиленные подписчики оставили смайлики и "лайки", а также свои комментарии под фото.

"С детства была милашкой", "А это горшок?", "Мамина копия", "Миленькая", - отметили пользователи соцсети.

Молодая актриса также ответила, как относится к людям, которые не могут разобраться в своей жизни, но любят обсуждать чужую.

"Никак. За свои слова и дела каждый ответит сам в другом мире. Не обращайте внимания, идите дальше", - отметила она.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016142-milashka-ayzhuldyz-adaybekova-ocharovala-kaznet-detskim-foto/