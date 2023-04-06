"Черная пантера": Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в смелом аутфите
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37-летняя экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина похвасталась фигурой в смелом наряде. Новые фотографии певица выложила на своей страничке в Instagram, передает NUR.KZ.
Ольга Серябкина не боится смелых аутфитов. Недавно она снялась в прозрачном платье и очаровала фанатов. А на этот раз примерила длинную кожаную юбку и очень короткий топ, оголив живот. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.
"Горячая штучка", "И куда ты в таком виде собралась?", "Серябкина классная", "Ты космос", "Купи хлеба", "Наша любимая, уставшая, но счастливая", "Что за черная пантера? Сексуальная тигрица", "Без челки мне очень нравится", "Ты прекрасный ангел", - выразили свой восторг преданные фанаты.
Ранее артистка в прозрачном платье рассказала о жизни до замужества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015761-chernaya-pantera-olga-seryabkina-prodemonstrirovala-figuru-v-smelom-autfite/