"Ну что за богиня!": Юлианна Караулова похвасталась фигурой в смелом аутфите

Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова похвасталась подтянутой фигурой в смелом аутфите. Новые фотографии 34-летняя певица опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Юлианна Караулова, ставшая мамой два года назад, показала упругий пресс, а также похвасталась стройными ножками в юбке с высоким разрезом. Ее новый образ был высоко оценен подписчиками.

"Такая ты красивая, когда новости о сольнике? Мы уже четыре года ждем", "Какая же у вас прекрасная форма, Юлианна. Идеальные физические данные уже заложены были в вашей дате рождения", "Какая девочка красивая", "Ну что за богиня!" - отреагировали пользователи Сети.

Ранее мы писали, что ставшую мамой Юлианну Караулову заподозрили в пластике. Певица в платье с глубоким разрезом взбудоражила соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015530-nu-chto-za-boginya-yulianna-karaulova-pohvastalas-figuroy-v-smelom-autfite/