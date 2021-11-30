"Грудь закачала?": ставшую мамой Юлианну Караулову заподозрили в пластике

Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова, недавно ставшая мамой, продемонстрировала подтянутую фигуру. Однако некоторые подписчики заподозрили ее в маммопластике, передает NUR.KZ.

Экс-солистка 5sta Family опубликовала новые фотографии в Instagram. Молодая мама похвасталась отличной формой. Несколько месяцев назад артистка родила первенца - сына Александра.

"В каждой маленькой девчонке", - подписала Юлианна снимки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии. Они не поскупились на комплименты. А наиболее внимательные заметили, что на Юлианне нет бюстгалтера.

"Боже, ты прекрасна, Юлечка", "Раскроешь секрет, как можно так быстро прийти в такую идеальную форму?", "Красивая, неотразимая, шикарная", "Вау, что за прекрасная леди такая? Фоточки просто огонь", "Невероятно красивая", "Без лифчика огонь", "А вам еще не дали штраф за превышение красоты?", "И не скажешь, что родила", "Мы против лифчиков", "Фигура топ", - отметили они.

Некоторые решили, что молодая мама увеличила грудь.

"Не понял, грудь закачала?", "Груди больше стали что ли?", "Купи лифчик", "Ох, какие с***чки", "С**и шикарные", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944556-grud-zakachala-stavshuyu-mamoy-yuliannu-karaulovu-zapodozrili-v-plastike/