"Без трусиков?": Юлианна Караулова в платье с глубоким разрезом взбудоражила соцсети

Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова впечатлила Сеть, опубликовав фото в платье с глубоким разрезом. Подписчики отметили, что молодая мама вскружила их головы своей красотой, передает NUR.KZ.

"Высоко-высоко в горах одна маленькая, но очень гордая птичка", - прокомментировала Юлианна фото, которое разместила в Instagram.

Певица поделилась кадрами с отдыха в Сочи. Закрытое платье с цветочным принтом выглядело бы очень скромным, если бы не глубокий разрез, который впечатлил ее фолловеров.

Свои отзывы под фото оставили и ее звездные коллеги - Наталья Подольская, Яна Рудковская и другие. Некоторые пользователи соцсети задались вопросом, надела ли исполнительница белье.

"Ну, мать, ты же мать!", "Без плаварей, что ли?", "Чертовски красива", "Неотразима", "Без трусиков?", "Просто секси", "Прекрасная горная птичка", "Как легко женщине обратить на себя внимание, только чуть приподними край платья", "Шалишь", "Богиня", "Какие ножки и какой ангельский голосок", "Изящно, сексуально", - отреагировали пользователи Сети.

Мы писали ранее, что ставшую мамой Юлианну Караулову заподозрили в пластике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978920-bez-trusikov-yulianna-karaulova-v-plate-s-glubokim-razrezom-vzbudorazhila-sotsseti/