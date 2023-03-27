"Сколько харизмы": актер "Великолепного века" поразил фанатов стильным образом

Селим Байрактар. Фото: instagram.com/selimbyraktar

Звезда "Великолепного века" Селим Байрактар поразил фанатов в Instagram стильным образом. Фанаты отметили, что 47-летний актер в превосходной форме, передает NUR.KZ.

Селим Байрактар, полюбившийся зрителям по роли дворцового евнуха Сюмбюля, которого блистательно сыграл в сериале "Великолепный век", не перестает поражать своих верных фолловеров со всего мира.

Однажды он уже удивил их кардинальным преображением, а в этот раз покорил своей физической формой и стильным образом. Рельефные мышцы актера наглядно демонстрируют, что Селим Байрактар придерживается здорового образа жизни и любит спорт.

"Для меня вы всегда Сюмбюль", "Вы такой милый, Сюмбюль ага, сколько харизмы", "Ты великий актер", "Ваша игра восхитительна", "Вы просто огонь", "Любимейший актер", "С любовью из России", "Мы вас очень любим и передаем привет из Австралии", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014214-skolko-harizmy-zvezda-velikolepnogo-veka-porazil-fanatov-stilnym-obrazom/