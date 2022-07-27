"Сюмбюль-ага уже не тот": актер "Великолепного века" удивил фанатов преображением

Селим Байрактар. Фото: instagram.com/selimbyraktar

47-летний турецкий актер Селим Байрактар, блистательно сыгравший роль дворцового евнуха в сериале "Великолепный век", удивил своих фанатов кардинальным преображением. Они отметили, что их кумир в отличной форме, передает NUR.KZ.

Селим Байрактар опубликовал новое фото в Instagram. В брутальном мужчине с длинными волосами, в распахнутой на груди рубашке и ярких шортах трудно узнать евнуха Сюмбюля.

Его персонаж в "Великолепном веке" очень понравился зрителям, многие вновь и вновь пересматривают сериал, чтобы увидеть своих героев и пережить их историю заново.

Фото актера набрало множество "лайков". Фанаты бурно отреагировали на новый образ турецкой кинозвезды.

"Бог очарования", "Сюмбюль уже не тот", "Король моря", "Какой харизматичный", "Горячий бро", "Вы такое вдохновение для меня, сэр! Будьте здоровы", "Боже мой, брат Селим, что ты делаешь?!" - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980410-syumbyul-aga-uzhe-ne-tot-akter-velikolepnogo-veka-udivil-fanatov-preobrazheniem/