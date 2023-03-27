"Светится, как вышла замуж": Камшат Жолдыбаева пленила фанатов новым образом

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская певица Камшат Жолдыбаева очаровала фанатов в Instagram новым образом. Однако некоторые задались вопросом, почему артистка появилась без хиджаба, в котором недавно была, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале марта в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. А недавно вышедшая замуж певица появилась в хиджабе и вызвала бурную реакцию подписчиков.

Камшат опубликовала новое видео в Instagram, на котором позирует в белой блузке с воланами и легкой юбке леопардового принта, образ артистки дополняют солнцезащитные очки и украшение на шее.

"Если человек изменит свое отношение к чему-либо, то оно тоже изменится", - отметила она.

Фанаты заявили, что Камшат и Газрет Ержанов - прекрасная пара.

"Самая красивая! Была и есть! Теперь и самая красивая пара", "Светится, как вышла замуж", "Кулон необычный", "Кулон ваш говорит, что вы беременны", "Прелестная, женственная, нежная", - написали пользователи соцсети.

А некоторые вспомнили ее появление в хиджабе.

"Ойбу, а где платок?", "Платок уже не носите?" - спросили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014121-svetitsya-kak-vyshla-zamuzh-kamshat-zholdybaeva-plenila-fanatov-novym-obrazom/