"Так хочется быть худой, да?": показавшую пышную грудь Семенович обвинили в фотошопе

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

43-летняя российская певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте похвасталась фигурой в купальнике. Однако поклонники обвинили Анну в чрезмерном использовании фотошопа, передает NUR.KZ.

Певица призналась подписчикам, что любит себя и не скрывает своих лишних килограмм.

"Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние 7 килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто тот судья, который говорит, сколько надо весить женщинам?" - написала экс-солистка группы "Блестящие".

Некоторые фолловеры восхитились фигурой артистки, однако другие раскритиковали ее фотографии.

"Супер, но почему-то мне кажется, что чуть-чуть фотошоп работал над Аннушкой", "Аня, вы же сами себя не принимаете. У вас очень часто фигура отфотошопленная. Если вы так уверены в себе, то пусть и фото будут настоящими", "Аня, вы не худышка, как вы написали, ну зачем такой фотошоп? Выставите настоящие фото", "Так хочется быть худой, да? На ваших видео талия не наблюдается, а на фото есть почему-то", "Раз фотошопишь, значит не принимаешь себя", — высказались они.

Ранее Анна Семенович сообщила о новом возлюбленном и рассказала, как планирует стать мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013538-tak-hochetsya-byt-hudoy-da-pokazavshuyu-pyshnuyu-grud-semenovich-obvinili-v-fotoshope/