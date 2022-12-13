Анна Семенович рассказала о новом бойфренде и показала подаренное им кольцо

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала о наличии бойфренда и похвасталась кольцом, которое тот ей подарил, передает NUR.KZ.

В Instagram один из поклонников написал Анне, что его очень интересует, есть ли у нее мужчина.

"Есть", - лаконично ответила Семенович.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Она также показала кольцо, которое ей купил избранник.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Музыкальная исполнительница порассуждала с подписчиками о том, стоит ли возвращаться к прошлым отношениям. Сделала она этот после рассказа одной из поклонниц о том, что ее бывший муж хочет вернуться, и просьбы дать совет.

"Все может быть в жизни, и люди могут совершать ошибки. Если вы любите друг друга, то надо соединяться, но главное, чтобы он не поступил так еще раз. Надо серьезно все обсудить и получить гарантии", - высказалась Анна.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001308-anna-semenovich-rasskazala-o-novom-boyfrende-i-pokazala-podarennoe-im-koltso/