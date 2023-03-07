"Решила заморозить яйцеклетки": Анна Семенович рассказала, как планирует стать мамой

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович в шоу "Злые языки" откровенно рассказала о личной жизни, планировании беременности и об усыновлении ребенка, а также о гонорарах в группе "Блестящие", передает NUR.KZ.

43-летняя певица призналась, что сейчас они с молодым человеком пытаются зачать ребенка, но на случай экстренной ситуации Семенович заморозила яйцеклетки.

"Я на всякий случай решила заморозить яйцеклетки. Потому что я считаю, это правильно, пусть они будут. Я хочу одного ребенка. Очень хочу девочку", — сказала Анна.

Также артистка высказала свое мнение об усыновлении детей из детских домов.

"Пока я об этом не думала. Может быть, когда-то я к этому приду. Здорово одному ребеночку подарить семейную жизнь. Если есть возможность финансовая, то почему бы и нет. Но я сначала хочу попробовать родить сама, а потом уже, может быть, взять ребенка из детдома. Почему бы и нет", — порассуждала знаменитость.

Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала о маленьких гонорарах и почему ушла из коллектива.

"Мы были рабочие лошади в "Блестящих". Продюсеры зарабатывали большие деньги, мы зарабатывали мало. Три месяца я работала бесплатно. Потом у меня была зарплата 50 долларов, через год, по-моему, 100 долларов. А когда я уже уходила из коллектива, будучи уже суперизвестной и заметной персоной в шоу-бизнесе, я получала, наверное, 200 долларов за концерт. По тем временам это были копейки, а потом я знала, сколько мы стоим.

Я - человек, который себя уважает, который просто устал, подошла к продюсерам и попросила поднять ставку, на что они отказали. У меня как раз заканчивался пятилетний контракт и я ушла из группы", — поделилась Семенович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012010-reshila-zamorozit-yaytsekletki-anna-semenovich-rasskazala-kak-planiruet-stat-mamoy/