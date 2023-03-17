"Принимаю себя такой, какая есть": Альмира Турсын поделилась "честным" фото в соцсети

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса, исполнительница главной роли в фильме "Томирис", показала "честное" фото без макияжа и укладки. Фанаты в Instagram заявили, что у их любимицы естественная красота, передает NUR.KZ.

"Принимаю себя такой, какая есть. Бережно и с любовью меняюсь к лучшему. Принимаю мир, жизнь и других такими, какие они есть. Все было, есть и будет во благо. Аминь. Оставлю это фото в ленте на память о своем состоянии", - отметила Альмира.

Фанаты поспешили выразить ей своей восхищение.

"Принимать себя будучи такой красавицей и умницей - одно удовольствие", "Без макияжа красавица", "Какая вы красивая!", "Вы прекрасны", - написали фолловеры.

Мы писали ранее, что Альмира Турсын представит Казахстан на международном конкурсе Mrs. Globe. Актриса высказалась о повторном браке и ответила на вопрос, кто ее любимый человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013320-prinimayu-sebya-takoy-kakaya-est-almira-tursyn-podelilas-chestnym-foto-v-sotsseti/