Актриса Альмира Турсын представит Казахстан на международном конкурсе Mrs. Globe

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын поделилась в Instagram кадрами со съемок фотосессии для международного конкурса красоты Mrs. Globe, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года 32-летняя актриса стала победительницей в конкурсе Mrs. Globe Kazakhstan-2022. В этом году Альмира Турсын представит нашу страну на международном этапе конкурса.

"Фотосессия для международного конкурса Mrs. Globe, на который я отправлюсь представлять Казахстан. Кстати, финал перенесли на июнь в Америку! Впереди подготовка, нужно собрать образы, организовать само путешествие!

Благодарю своих друзей и команду за поддержку, стоит только обратиться. Спасибо за ваше творчество и труд, и за то, как вы легко, играючи и профессионально делаете свое дело!" - написала отечественная актриса.

Видео взято со страницы Альмиры Турсын в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011982-aktrisa-almira-tursyn-predstavit-kazahstan-na-mezhdunarodnom-konkurse-mrs-globe/