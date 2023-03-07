Актриса Альмира Турсын представит Казахстан на международном конкурсе Mrs. Globe
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Казахстанская актриса Альмира Турсын поделилась в Instagram кадрами со съемок фотосессии для международного конкурса красоты Mrs. Globe, передает NUR.KZ.
В октябре прошлого года 32-летняя актриса стала победительницей в конкурсе Mrs. Globe Kazakhstan-2022. В этом году Альмира Турсын представит нашу страну на международном этапе конкурса.
"Фотосессия для международного конкурса Mrs. Globe, на который я отправлюсь представлять Казахстан. Кстати, финал перенесли на июнь в Америку! Впереди подготовка, нужно собрать образы, организовать само путешествие!
Благодарю своих друзей и команду за поддержку, стоит только обратиться. Спасибо за ваше творчество и труд, и за то, как вы легко, играючи и профессионально делаете свое дело!" - написала отечественная актриса.
Видео взято со страницы Альмиры Турсын в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011982-aktrisa-almira-tursyn-predstavit-kazahstan-na-mezhdunarodnom-konkurse-mrs-globe/