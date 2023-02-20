Альмира Турсын высказалась о повторном браке и ответила на вопрос, кто ее любимый человек

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль сакской царицы Томирис, пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на вопросы о личной жизни и карьере, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, замужем ли Альмира. Она также ответила на вопрос, кто ее любимый человек.

"Была замужем. Разведена. Не замужем. У меня много любимых людей - семья, друзья", - написала она.

Актриса рассказала, что воспитывает сына, а также у нее есть младший брат.

Сторис Альмиры Турсын. Скрин: instagram.com/almiratursyn

Неугомонные фанаты решили спросить, задумывается ли звезда фильма "Томирис" о замужестве.

"Мам, ну перестаньте. Дай Бог, выйду", - шутливо ответила она.

Кое-кто заявил, что у актрисы нет своего стиля в одежде. Альмира призналась, что не считает себя идеальной.

"Одеваюсь, как хочу и по настроению. Откровенно признаться, я не люблю вещи, шоппинг. Меня это очень напрягает. Я бы предпочла одеваться, как Стив Джобс - просто и лаконично. Люблю классику, винтаж, кэжуал. Я еще в поисках своего стиля и самовыражения в одежде", - рассказала она.

Фолловеры спросили ее, почему она не снимается в фильмах.

"Бывает, мне проект или роль не подходят. Иногда я не подхожу. Я даже думаю и пробуюсь на мужские роли", - заявила актриса, использовав в Instagram маску с усами и бородой.

Сторис Альмиры Турсын. Скрин: instagram.com/almiratursyn

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010064-almira-tursyn-vyskazalas-o-povtornom-brake-i-otvetila-na-vopros-kto-ee-lyubimyy-chelovek/