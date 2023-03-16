"Где наш кареглазый?": Еркебулан Токтар кардинально изменился ради новой роли (фото)

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар вновь изменился ради роли в новом кинофильме. Свое преображение он показал подписчикам в Instagram, передает NUR.KZ.

Однажды Еркебулан стал блондином и очень удивил своих фанатов, а после и вовсе шокировал поклонников, появившись кудрявым. Молодой актер не боится экспериментов и смело меняет имидж для роли в кино.

В этот раз Еркебулан предстал перед фанатами в соцсети зеленоглазым шатеном.

"Сегодня приступили к съемках нового фильма. Пожелайте удачи", - написал он.

"Брат, каким ты стал!", "Не надо вам зеленых глаз", "Где наш кареглазый Еркебулан?", "Нашего краша изменили", "Удачи, совсем другой Еркебулан", "Антошка", "Американ бой", - оставили свои отзывы под фото шокированные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013198-gde-nash-kareglazyy-erkebulan-toktar-kardinalno-izmenilsya-radi-novoy-roli-foto/