"Красавчик, ему все идет": сменивший имидж ради роли Еркебулан Токтар удивил фанатов

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар удивил своих подписчиков в соцсети, кардинально сменив цвет волос и став блондином. Актер отметил, что решился на такой эксперимент со внешностью ради новой роли, передает NUR.KZ.

"Новый образ в новом фильме. Сильно не критикуйте. Съемка закончится через неделю и я снова вернусь к своему цвету волос. Наоборот, дайте поддержку", - написал Еркебулан в Instagram.

Подписчики, в числе которых его коллеги - Жан Байжанбаев, Нурболат Абдуллин, Серик Ибрагимов, оставили свои многочисленные комментарии.

"Вперед, брат. Ни на кого не оглядывайся. Мы знаем, что ты очень хороший парень", "А тебе идет", "Нет, брат, тебе не подходит", "Когда женишься, так и будешь ходить?", "Еркебулан, тезка, удачи тебе в творчестве, смотри только, чтобы цвет волос таким не остался", "Стал похож на корейских актеров", "Ого, как идет желтый цвет", "Ереке - красавчик, ему все идет", "Думаю, твой образ в кино будет крутым", "Ждем с нетерпением твой новый фильм", - написали они.

Еркебулан Токтар полюбился казахстанскому зрителю по сериалу "Замандастар", где сыграл одну из главных ролей. Актер также снимался в кинопроектах "12 күн", "Жәңгір Хан" и других.

Ранее мы писали, что Еркебулан Токтар высказался о женитьбе и рождении детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972246-krasavchik-emu-vse-idet-smenivshiy-imidzh-radi-roli-erkebulan-toktar-udivil-fanatov/