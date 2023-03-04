Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой юбке из масс-маркета

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Кейт, принцесса Уэльская, вновь удивила поклонников своим гардеробом во время визита в Южный Уэльс. Для выхода она выбрала элемент одежды недорогого массового бренда.

Внимание на внешний вид принцессы обратил британский таблоид Daily Mail.

Отмечается, что 41-летняя Кейт появилась в элегантной белой водолазке, кремовом пальто и в узорчатой ​​юбке от Zara за 20 фунтов стерлингов (10 746 тенге по нынешнему курсу). Ее внешний вид дополнили черные сапоги до колен на каблуках.

Тем не менее в этом образе принцесса Уэльская приняла участие в гонке на велотренажерах, в которой даже обогнала своего мужа принца Уильяма.

Фотографиями этого дня члены британской королевской семьи поделились на своей странице в Instagram.

Как пишет издание Gazeta.ru, принцесса Уэльская Кэтрин – жена наследника британского престола принца Уильяма.

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в английском городе Рединг в семье Майкла и Кэрол Миддлтон. Мать Кейт была стюардессой, а отец – пилотом British Airways. После завершения карьеры в авиации супруги открыли компанию Party Pieces, продававшую товары для организации праздников.

Бизнес оказался очень успешным и сделал Миддлтонов миллионерами. Это позволило им дать дочери хорошее образование и отправить ее в частный колледж Мальборо. После его окончания Кейт поступила в не менее престижный Сент-Эндрюсский университет, где и познакомилась со своим будущим мужем — принцем Уильямом.

Между Уильямом и Кейт закрутился роман, который закончился весной 2007 года. Но ненадолго. В конце лета того же года пара сошлась вновь и уже не расставалась.

16 ноября 2010 года было объявлено о помолвке, а 29 апреля 2011 года Кейт и Уильям поженились в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы Кейт, происходившая из незнатной семьи, получила титул герцогини Кембриджской.

Сейчас Кейт Миддлтон носит титул принцессы Уэльской. Его она получила после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года, когда ее свекор Карл III стал королем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011299-keyt-middlton-vyshla-v-svet-v-deshevoy-yubke-iz-mass-marketa/