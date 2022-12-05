Жулдыз Абдукаримова раскрыла тайну "пятого ребенка" (видео)

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова сообщила о том, что впервые сняла свой фильм. Этот проект мать четверых детей все это время называла своим "пятым ребенком", передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова заявила, что пришло время открыть то, что было все это время за ширмой.

"Мои подписчики, кто читает мои посты про "пятого ребенка", в курсе всего. Если же вы еще не читали, то прочтите сначала. В прошлый раз я говорила, что расскажу, как по-особому назвала его. Так, барабанная дробь. Если вы стоите, то сядьте, сидите - лягте, главное - не упадите.

Моего "пятого ребенка" зовут Azhyrasam (перевод с казахского - "разведусь" - прим. ред.). Да, мой "пятый ребенок" - это мой первый продюсерский проект - полнометражный фильм, в котором я сыграла главную роль", - отметила она.

Жулдыз рассказала, что долгие годы мечтала и говорила об этом, ставила цель, и все это привело к результату.

"Об этом фильме мы впервые поговорили с Жанболатом (актер Жанболат Найзабеков - прим. ред.) в августе 2021 года. В ноябре встретились со сценаристом, занялись поиском идеи.

Главное мое условие - фильм не должен стать дешевой комедией, а быть со смыслом, чтобы заставить задуматься зрителей. Сейчас мне очень нужна ваша поддержка", - призналась она.

Жулдыз добавила, что кинокартина выйдет на большие экраны 29 декабря. Фанаты поздравили ее с новым начинанием и пожелали творческих успехов. Отметим, что в фильме также сыграли Шерхан Пирназар и Айгуль Иманбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000110-zhuldyz-abdukarimova-raskryla-taynu-pyatogo-rebenka-video/