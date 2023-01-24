"Настоящая казахская принцесса": Жулдыз Абдукаримова в платье с разрезом на бедре свела с ума фанатов

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова выложила свой снимок в женственном образе и собрала комплименты от верных фанатов, передает NUR.KZ.

Фото, на котором она позирует в длинном черном платье с высоким разрезом на бедре, Жулдыз опубликовала в своем Instagram. Волосы ее аккуратно уложены, а губы подкрашены яркой помадой.

"Родиться женщиной — это от природы, проживать жизнь как женщина — это от нас самих. Говорят же, что быть настоящей женщиной - это настоящее искусство. Женщина... Народ, непоколебимый при испытаниях, встающий, несмотря на падения", - написала актриса.

"Уау, фигура - просто класс, не могу наглядеться", "Молодец Жулдыз, вот настоящая красота, не зря "Миссис Вселенная" была", "Настоящая казахская принцесса", - прокомментировали поклонники фото супруги Кайрата Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006523-nastoyaschaya-kazahskaya-printsessa-zhuldyz-abdukarimova-v-plate-s-razrezom-na-bedre-svela-s-uma-fanatov/