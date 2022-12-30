"Чего только не придумают!": Гульмира Избасханова и ее мама появились в неожиданных образах

Гульмира Избасханова с мамой. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Ставшая невестой молодая отечественная певица Гульмира Избасханова поделилась позитивным видео с мамой в соцсети. Неожиданные образы матери и дочери высоко оценили поклонники, передает NUR.KZ.

"Уважайте матерей. Почитайте старших. Пусть им будет даровано богатство шейхов, пусть будет у них королевская жизнь. С Новым годом!" - написала Гульмира в своем Instagram, где разместила новое видео.

Певица в образе арабского шейха и ее мама в образе королевы сорвали комплименты преданных фанатов.

"Королева", "Чего только не придумают!", "Шейх получился отменный", "Классная девчонка", "Красивый голос у этой девушки", "Браво", - отметили фанаты.

Напомним, в начале года молодая певица Гульмира Избасханова приняла участие в шоу Андрея Малахова. В конце ноября девушке провели обряд "сырға салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003753-chego-tolko-ne-pridumayut-gulmira-izbashanova-poyavilis-v-neozhidannyh-obrazah/