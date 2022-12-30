"Чего только не придумают!": Гульмира Избасханова и ее мама появились в неожиданных образах
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Ставшая невестой молодая отечественная певица Гульмира Избасханова поделилась позитивным видео с мамой в соцсети. Неожиданные образы матери и дочери высоко оценили поклонники, передает NUR.KZ.
"Уважайте матерей. Почитайте старших. Пусть им будет даровано богатство шейхов, пусть будет у них королевская жизнь. С Новым годом!" - написала Гульмира в своем Instagram, где разместила новое видео.
Певица в образе арабского шейха и ее мама в образе королевы сорвали комплименты преданных фанатов.
"Королева", "Чего только не придумают!", "Шейх получился отменный", "Классная девчонка", "Красивый голос у этой девушки", "Браво", - отметили фанаты.
Напомним, в начале года молодая певица Гульмира Избасханова приняла участие в шоу Андрея Малахова. В конце ноября девушке провели обряд "сырға салу".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003753-chego-tolko-ne-pridumayut-gulmira-izbashanova-poyavilis-v-neozhidannyh-obrazah/