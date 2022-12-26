"Высший класс": новогодний образ Джуринской оценили фанаты (видео)

Жания Джуринская. Кадр из видео: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская приняла участие в новогодней фотосессии. Новый образ молодой актрисы оценили ее поклонники, назвав Жанию шикарной и красивой женщиной, передает NUR.KZ.

"С наступающим вас! Чувствуется Новый год?" - спросила своих подписчиков в Instagram Жания.

Для фотосета актриса выбрала оригинальный аутфит, который дополнили прозрачные перчатки, платок и черные очки, в руках у Жании - букет из пышных еловых веток.

Образ Джуринской пришелся по душе ее фанатам. Публикация набрала массу "лайков" и множество комментариев.

"Образ и вы огонь, особенно аксессуары", "Шикарная", "Позитивная, как всегда", "Обожаю, высший класс", "Жания, вы прекрасны! ", "Красивая, офигенная", - написали они.

Напомним, ранее Жания Джуринская посвятила пост маленькой дочери, актриса также повторила знаменитый танец Уэнсдей Аддамс и была осыпана комплиментами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003082-vysshiy-klass-novogodniy-obraz-dzhurinskoy-otsenili-fanaty-video/