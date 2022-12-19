"Лучше оригинала вышло": Джуринская повторила танец Уэнсдей Аддамс (видео)

Жания Джуринская. Кадр из видео: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская предложила на суд подписчиков в соцсети свою версию исполнения танца Уэнсдей Аддамс. Фанаты заявили, что это одна из лучших пародий, которые они видели, передает NUR.KZ.

Ранее танец мрачной брюнетки из популярного сериала "Уэнсдей" исполнила актриса Дарья Александрова. Даша повторила танцевальные движения героини сериала прямо в студии телеканала, где она ведет утреннюю программу.

Не отстала от тренда и Жания Джуринская. Результатом она поделилась в своем Instagram.

"Все-таки сложно не моргать и танцевать. Как вам пародия?" - спросила Жания своих подписчиков.

Танец оценили ее звездные коллеги - Мадина Садвакасова, Салтанат Бакаева, Карлыгаш Мухамеджанова, Нурлан Батыров и другие представили отечественного шоу-бизнеса. К ним присоединились и другие подписчики.

"Клево", "Джони, нужно срочно снимать казахскую версию "Сәрсенбі" с твоим участием", "Самая лучшая версия, которую я видела", "Вы самый лучший вариант", "Глаза точь-в-точь", "Можно закрывать тренд", "Это рука Данияра?", "Лучше оригинала вышло", - похвалили ее пользователи соцсети.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002112-luchshe-originala-vyshlo-dzhurinskaya-povtorila-tanets-uensdey-addams-video/