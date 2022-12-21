"Поняла, что ты у меня будешь огненная": Джуринская посвятила пост маленькой дочери

Данияр Хизметов и Жания Джуринская с дочерью. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала о своих интересных предпочтениях во время беременности, посвятив пост в соцсети маленькой дочери. Она отметила, что всегда знала о том, что у нее родится "огненная девочка", передает NUR.KZ.

"Во время беременности я была страшным шопоголиком, но покупала я исключительно развратные платья, а еще зачем-то заказала себе зимой 7 шляп и разные гипюровые перчатки!

Хотела почему-то ходить в париках, но понимала, что это уже слишком.

Я с ума сходила от себя и своей внешности, лишь один день я не была накрашена - в день родов, и тогда, проанализировав все 9 месяцев, я поняла, что ты у меня будешь огненная", - рассказала Жания в Instagram.

Актриса разместила видео, снятое в момент проведения УЗИ. Молодая мама призналась, что они с мужем будут всегда безгранично любить свою дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002388-ponyala-chto-ty-u-menya-budesh-ognennaya-dzhurinskaya-posvyatila-post-malenkoy-docheri/