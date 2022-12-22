"Сошедшая с картины": Татьяна Брухунова пленила Сеть атмосферным фото

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

33-летняя супруга известного юмориста Евгения Петросяна покорила свою читательскую аудиторию в соцсети атмосферным фото. Снимок назвали волшебным, а саму Татьяну Брухунову сравнили с Аленушкой из сказки, передает NUR.KZ.

"Реверанс любви Виктору Михайловичу Васнецову", - подписала Татьяна фотографию в Instagram. Фанаты восхитились красотой снимка и самой модели, позирующей на фото.

"Волшебно! Как ожившая картина, смотрю и чувствую запах леса, воды, звуки. Соскучилась уже по лету", "Это фото - картинка", "Сказочная фотография", "Точно Аленушка", "Нежно, сказочно и почему-то немного грустно", "Очень красиво, я сначала подумала, что фото картины настоящей", "Сошедшая с картины", "Ах, это платье - воздушное, невесомое, будто собрано из полевых цветов... Ну очень атмосферно", - выразили свой восторг многочисленные фолловеры.

Ранее 33-летняя жена Петросяна показала фигуру в купальнике и получила в свой адрес массу комплиментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002650-soshedshaya-s-kartiny-tatyana-bruhunova-plenila-set-atmosfernym-foto/