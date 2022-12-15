"Очень изящно": отдыхающая на Мальдивах Брухунова вызвала восторг новым фото

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Жена известного юмориста Евгения Петросяна поделилась новым фото с отдыха на Мальдивах. 33-летнюю Татьяну Брухунову искупали в море лестных эпитетов, передает NUR.KZ.

Ранее Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Новый пляжный снимок вызвал не меньшее восхищение в Сети. Жена Петросяна отметила, что прекрасно отдохнула и набралась сил.

"Как теперь модно говорить - я наполнилась. Это словосочетание вызывает улыбку, но справедливости ради именно так и есть. Отдых был необходим, как глоток свежего воздуха, и я его получила. Теперь-то можно впрягаться в рабочие будни без выходных до середины января", - написала Татьяна.

"Евгений Ваганович - лучший фотограф!", "Мисс Элегантность", "Фото просто сумасшедшее", "Какая восхитительная фигура. Идеальная девушка! Внешность, мудрость, ум, душа!", "Ах, какие цвета неба и моря!", "Красивое фото! Красивая женщина! Красивое место! Фото заряжено счастьем!", "Ну и купальники! Один лучше другого", "Очень изящно", - не поскупились на хвалебные отзывы поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001765-ochen-izyaschno-otdyhayuschaya-na-maldivah-bruhunova-vyzvala-vostorg-novym-foto/