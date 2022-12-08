Салтанат Бакаева похвасталась стройной фигурой в эффектном платье (видео)

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Актриса и певица Салтанат Бакаева, ставшая в этом году многодетной мамой, показала новый образ и очаровала своих фанатов. Фанаты заявили, что яркий аутфит к лицу артистке, передает NUR.KZ.

"Какой образ? Первый или второй?" - спросила Салтанат своих фанатов, разместив видео своего перевоплощения в Instagram.

Актриса предстала в ярком вечернем платье, которое прекрасно подчеркнуло стройную фигуру мамы четверых детей. Фанаты оставили свои комплименты в адрес знаменитости. Публикация запестрела от огненных смайликов и эмодзи в виде красных сердечек.

"Круто", "Красиво", "Такая лапочка", "Красотка", - написали ей фолловеры.

Напомним, в конце января этого года Салтанат Бакаева стала мамой в четвертый раз. Позже она рассказала, как назвала четвертого сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000719-saltanat-bakaeva-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-effektnom-plate-video/