"Настоящая богиня": 40-летняя Бергюзар Корель пленила Сеть нежным образом

Бергюзар Корель. Фото: instagram.com/berguzarkorel

Турецкая киноактриса Бергюзар Корель поразила своих поклонников новым образом. Фанаты отметили, что 40-летняя мать троих детей выглядит превосходно, передает NUR.KZ.

Актриса Бергюзар Корель собрала восхищенные комплименты фанатов, продемонстрировав нежный образ. Фото жена актера Халита Эргенча, блистательно сыгравшего роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", разместила в своем Instagram-аккаунте.

"О Боже! Ты всегда была красивой, но теперь… вау, дорогая", "Это слишком красиво, волосы выглядят превосходно", "Уф, челка и женственные длинные волосы", "Благородная и элегантная в белом", "Настоящая богиня", - не поскупились на восторженные отзывы подписчики.

Напомним, незадолго до рождения дочери Бергюзар Корель устроила в ее честь большой праздник. Когда новорожденной девочке исполнилось 40 дней, счастливая мама поделилась в соцсети трогательными кадрами из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996786-nastoyaschaya-boginya-40-letnyaya-bergyuzar-korel-plenila-set-nezhnym-obrazom/