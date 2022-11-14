"Почему, Пике?": Шакира снялась в прозрачном платье и привела в восторг фанатов

Шакира. Фото: instagram.com/burberry

Колумбийская певица, автор песен и танцовщица Шакира снялась для модного бренда в полупрозрачном платье и восхитила фанатов. Некоторые из ее обожателей начали упоминать в комментариях под постами экс-возлюбленного Жерара Пике.

Модный бренд Burberry опубликовал снимки 45-летней певицы в прозрачном тюлевом платье, инкрустированном кристаллами. В руках у нее был серебряный клатч, крупные серьги в ушах и собранные в высокий хвост волосы. Макияж был исполнен в нюдовых оттенках.

Фанаты Шакиры были восхищены ее новым образом. В комментариях под снимками исполнительницу назвали "королевой", "богиней", "дивой", "восхитительной".

Одновременно с этим нашлись и те, кто решил припомнить ее бывшего возлюбленного 35-летнего футболиста Жерара Пике, а также назвал платье, в котором она появилась, "платьем мести".

"Вот, что мы называем платьем мести", — написала одна из пользовательниц;

"Извини, Пике, ты не можешь себе ее позволить", — пошутил один из фанатов;

"Он не был достоин быть с ней, хотя двое их детей прекрасны", — говорит другой;

"Почему, Пике, почему, почему?" — задался вопросом комментатор.

К слову, Шакира и профессиональный футболист Жерар Пике подтвердилм отношения в 2011 году. В июне СМИ сообщили, что пара рассталась. У экс-возлюбленных двое детей - девятилетний Милан и семилетний Саша.

А недавно Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996754-pochemu-pike-shakira-snyalas-v-prozrachnom-plate-i-privela-v-vostorg-fanatov/