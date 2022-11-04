"Последняя игра": Жерар Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры

Жерар Пике. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике объявил о своем решении покинуть состав футбольного клуба и завершить карьеру футболиста, передает NUR.KZ.

Об этом футболист заявил в специальном видеоролике, который он опубликовал на своей странице в Instagram. На видео Пике смотрит кадры из различных периодов своего, прогуливается по пустому домашнему стадиону "Барселоны" и озвучивает свое обращение.

"Вы, болельщики, дали мне все. И теперь, когда все детские мечты сбылись, я хочу озвучить свое решение. Пора замкнуть этот круг и заканчивать путь.

Я всегда говорил, что кроме "Барселоны" у меня нет других клубов. Так и будет. В субботу я проведу последний матч на "Камп Ноу". Я стану обычным болельщиком, но поддерживать клуб не перестану. Передам свою любовь к "Барсе" детям так же, как ранее это сделала моя семья. Рано или поздно я вернусь. Увидимся на "Камп Ноу". "Барселона" навсегда",- озвучил Пике.

Жерар Пике является воспитанником "Барселоны". Вместе с клубом он выиграл восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира, шесть Суперкубков Испании.

В составе сборной Испании защитник становился чемпионом мира и Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995784-poslednyaya-igra-zherar-pike-obyavil-ob-uhode-iz-barselony-i-zavershenii-karery/