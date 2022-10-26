"Ах, какая девушка!": Динара Кырыкбаева в платье с высоким разрезом обворожила фанатов

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева восхитила своих поклонников, появившись в платье с высоким разрезом. Фанаты отметили, что молодая мама выглядит превосходно, передает NUR.KZ.

Эффектное черное платье с высоким разрезом подчеркнуло стройную фигуру певицы. Видео Динара разместила в своем Instagram.

Фолловеры и звездные коллеги, в числе которых Мурат Мутурганов и Асем Жакетаева, оставили свои отзывы, не поскупившись на огненные смайлики.

"Ах, какая девушка!", "Вы, как всегда, очаровательная, обворожительная", "Наша Динарочка шикардос, классная", "Ну что за красотка", "Роскошая женщина", "Вы очень красивы", - написали ей подписчики.

Ранее Динара Кырыкбаева рассказала о разводе с мужем и заявила, что благодарна ему. Певица также умилила Казнет теплым фото с тремя детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994299-ah-kakaya-devushka-dinara-kyrykbaeva-v-plate-s-vysokim-razrezom-obvorozhila-fanatov/