"Лунная красотка": Фатима Кулибали предстала в чарующем восточном образе

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Актриса и модель Фатима Кулибали, воплотившая на экране образ Лии в сериале "Аппақ келін", продемонстрировала новый образ. Вдохновленные кадрами фанаты назвали Фатиму "лунной красоткой", передает NUR.KZ.

"Радуйтесь жизни, она слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. Отпустите все, что вы не в силах изменить и двигайтесь вперед со спокойным сердцем", - подписала Фатима свое видео, которое опубликовала в Instagram.

На кадрах звезда сериала "Аппақ келін" запечатлелась у моря. На Фатиме черное атласное платье-комбинация с накидкой, взор привлекают необычное украшение на голове и яркий макияж. Волосы актрисы развеваются на ветру, что придает нежному образу романтичности.

"Красивая", "Ну зачем так красиво?", "Фатима, ты топ", "Лунная красотка", "На мою старшую дочь похожа", "Супер", "Умница", - оставили свои отзывы подписчики.

Напомним, Фатима Кулибали рассказала о своем разводе и предстоящих планах. Актриса сериала "Аппақ келін" также сверкнула стройными ножками в мини-платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993201-lunnaya-krasotka-fatima-kulibali-predstala-v-charuyuschem-vostochnom-obraze/