"Ух, какая красотка!": звезда сериала "Аппақ келін" сверкнула стройными ножками в мини

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Казахстанская актриса и модель Фатима Кулибали, полюбившаяся зрителям по роли Лии в сериале "Аппақ келін", опубликовала новое видео в соцсети, где похвасталась стройными ногами. Фанаты не смогли сдержать восторженных эмоций, передает NUR.KZ.

На видео, которое Фатима разместила в Instagram, она эффектно спускается по украшенной цветами и тонкой тканью лестнице. На Фатиме воздушное мини-платье нежно-сиреневого цвета с оборками и спущенными плечами.

"Просто пусть будет здесь", - лаконично написала модель.

Подписчики оставили множество восторженных отзывов. Они шутливо отметили, что ей, как примерной келин, которую она воплощает на экране, стоит бояться гнева консервативной свекрови за выход в таком наряде. Роль свекрови блистательно играет в сериале актриса Жанар Айжанова.

"Аппақ келін, где платок?", "Может, свекровь вашу позвать?", "Ойбу, опять мужики аула будут бегать за тобой", "Пантера, красивая и шикарная", "Выходи за меня замуж!", "Просто огонь", "Если такое увидит ваша экранная свекровь - убьет", "Ух, какая красотка!", "Ножки красивые", "Просто женюсь", "Детка, ты огонь", "Мэрайю Кэри напомнила", "Хочу такую же келин", - отметили они.

Многие интересуются, кем Фатима является по нации. Девушка не скрывает, что ее отец - выходец из Африки, а мама имеет русские и татарские корни. Ее родители познакомились в Алматы, где девушка родилась и выросла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966798-uh-kakaya-krasotka-zvezda-seriala-appaq-kelin-sverknula-stroynymi-nozhkami-v-mini/