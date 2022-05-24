"Сказать, что было тяжело - ничего не сказать": Фатима Кулибали о разводе, планах и счастье

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Отечественная актриса и модель Фатима Кулибали, полюбившаяся зрителям по сериалу "Аппақ келін", рассказала о своем разводе, предстоящих планах и поразмышляла о счастье. Она отметила, что продолжает совершенствовать себя как личность.

Фатима стала гостьей международного коуча Кулии Молдагалиевой. Интервью с актрисой было опубликовано на авторском YouTube-канале Кулии.

Фатима рассказала, что является профессиональной моделью. Но сейчас ей очень нравится сниматься в кино. А сериал "Аппақ келін" о взаимоотношениях свекрови и невестки Фатима посоветовала посмотреть всем.

Роль свекрови Лии, приехавшей в аул из Америки, в сериале блистательно сыграла Жанар Айжанова. Свекровь желала избавиться от необычной келин, чтобы избежать сплетен и пересудов аулчан, и поняла свою ошибку лишь тогда, когда Лия ушла из дома.

"Мы живем в таком мире, где есть какие-то стереотипы, условности. И вот как раз в этом сериале они показаны во "всей красе". Я уверена, что очень многие девушки сталкивались с такой ситуацией. Мне в директ приходит очень много сообщений с рассказами своих историй. Это душераздирающие истории", - рассказала Фатима.

Молодая актриса призналась, что после сериала ее стали узнавать на улице.

"Негативных аспектов своей актерской деятельности я еще не видела. Люди, когда видят меня на улице, хотят обнять. Возможно, им жаль героиню, они сопереживают ей", - говорит она.

Фатима одна растит шестилетнюю дочь. Она призналась, что тяжело пережила развод, но сейчас ей гораздо легче.

"Сейчас у меня полная свобода. Я могу сказать, что я освободилась. Сразу после развода было очень тяжело. Сказать, что было тяжело - ничего не сказать. Я думаю, что каждая девушка, которая сталкивается с этим на своем пути, она должна это прожить, от этого не нужно бежать. В это нужно погрузиться. Дать себе время выплакаться, подепрессировать.

И потом тебя начнет отпускать. Девочки, у кого сейчас такая ситуация, хочу сказать, что после развода есть жизнь. И она настолько яркая, она настолько классная, это тот момент, когда ты живешь, когда ты дышишь полной грудью. У нас есть страх, я тоже через это проходила. Что же будет дальше? Что я буду делать?" - отметила она.

Фатима заявила, что выступает за сохранение семьи, но когда этого сделать не получается и другого выхода нет, то развод становится единственным решением. Однако молодая мама отмечает, что нельзя травмировать психику ребенка, вымещая зло на бывшем супруге и очерняя его в глазах малыша.

"Самое главное - это дать уверенность ребенку в том, что все хорошо. В том, что в любом случае родители его любят", - говорит она.

Актриса рассказала, что планирует много путешествовать, продолжать сниматься в кино и работать над собой, развивая себя как личность. Она отметила, что счастлива заниматься любимым делом.

"Счастье - это абстрактное понятие. Для каждого счастье свое на самом деле. Для кого-то счастье - это иметь машину, для кого-то счастье - выйти на улицу и послушать пение птиц", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970722-skazat-chto-bylo-tyazhelo-nichego-ne-skazat-fatima-kulibali-o-razvode-planah-i-schaste/