"Вылитый Чаплин": Мурат Мутурганов снялся в новой фотосессии с сыном

Мурат Мутурганов с сыном. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Казахстанский артист Мурат Мутурганов поделился в соцсети новой фотосессией с сыном Майклом. Мурат примерил образ легендарного Чарли Чаплина. Артист отметил, что давно мечтал о таких фото, передает NUR.KZ.

Мурат Мутурганов, который недавно стал отцом во второй раз, мастерски перевоплотился в Чарли Чаплина - великого комика и кумира целого поколения.

"Как же долго я мечтал о такой фотосессии! Юлия Горючкина, ты невероятный фотохудожник! Спасибо тебе большое. Друзья, не жалейте "лайки" и комментарии. P.S.: Вы смотрели хоть один фильм Чарли Чаплина? Если да, то напишите какой!" - отметил Мурат в своем Instagram.

"Круто", "Клево, прям вылитый Чарли Чаплин", "Атмосферно! Талантливо!", "Шикарная фотосессия", "Какие чудесные кадры!" - отреагировали пользователи Казнета.

Ранее Мурат Мутурганов рассказал, как назвал новорожденную дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993076-vylityy-chaplin-murat-muturganov-snyalsya-v-novoy-fotosessii-s-synom/