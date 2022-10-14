"Этого не хватает нынешним девушкам": Сильбаеву похвалили за естественную красоту

Гульнара Сильбаева. Кадр из видео: instagram.com/naarah_s

Актриса и КВН-щица Гульнара Сильбаева продемонстрировала новый лук, который подчеркнул ее подтянутую фигуру. Подписчики в соцсети отметили, что молодая мама отлично выглядит, передает NUR.KZ.

Гульнара примерила фиолетовый брючный костюм с леопардовым принтом. Талию актриса подчеркнула толстым кожаным ремнем.

"Лучшая! Обожаю", "Мамочки мои!", "Просто отлично выглядишь", "Мы ваши фанаты еще с КВН. Всегда вас выделяла, что вы красивая и очень естественная. Этого не хватает нынешним девушкам", "Фиолетопардовая", "Цвет года", "Дива", "Ох уж эта Нарочка", "Роскошно", "Красотка", "Вы очень красивы, приятно на вас смотреть", - оставили комментарии пользователи Instagram.

Мы писали ранее, что Гульнара Сильбаева устроила праздник в честь первого дня рождения сына. Она также рассказала, почему ушла из КВН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992758-etogo-ne-hvataet-nyneshnim-devushkam-silbaevu-pohvalili-za-estestvennuyu-krasotu/