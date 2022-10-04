Гульнара Сильбаева раскрыла, почему ушла из КВН

Гульнара Сильбаева в КВН. Фото: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса и юмористка Гульнара Сильбаева рассказала, почему ушла из КВН. По ее словам, там она достигла того, о чем мечтала, передает NUR.KZ.

В Instagram Гульнары один из подписчиков спросил, ушли ли она из КВН, и если да, то по какой причине.

"Я добилась того, о чем мечтала. И даже больше. Благодарна игре за все. Но я больше, чем КВН. У меня много других идей, желаний, целей, мечтаний. Это как закончить школу - дальше новые свершения, целая жизнь!" - ответила Сильбаева.

Гульнара Сильбаева в КВН. Фото: instagram.com/naarah_s

Вопрос от другого подписчика касался того, где живет Гульнара и какого года рождения ее супруг.

"Мы артисты. Я актриса кино и теледива. Жанболат Толеген - танцор, актер театра и кино. 1992 года. А так живем в Алматы, за городом, около гор", - рассказала отечественная знаменитость.

Муж Гульнары Сильбаевой в ее Stories. Фото: instagram.com/naarah_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990924-gulnara-silbaeva-raskryla-pochemu-ushla-iz-kvn/