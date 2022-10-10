"Бейонсе отдыхает": Индира Едильбаева покрасовалась в эффектном платье в Париже

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева прогулялась по улицам Парижа в эффектном платье, чем восхитила своих поклонников. Они заверили, что у девушки сногсшибательная фигура, передает NUR.KZ.

Индира Едильбаева этим летом уже побывала в Европе, откуда делилась впечатлениями. Кадры, снятые на фоне Эфелевой башни, очаровали фанатов.

Индира вновь оказалась в Париже, чтобы принять участие в концерте, посвященном 100-летию легендарной Розы Баглановой.

"Очень приятно быть частью такого масштабного события, думаю, это не последняя такая поездка", - рассказала она.

Отметим, что об участии в грандиозном концерте поведала ранее и Ерке Есмахан.

Индира, вдохновившись романтикой Парижа, примерила эффектное платье.

"Идет мне платье? Чувствую себя Бейонсе", - отметила Индира, опубликовав видео в стиле TokTok в своем Instagram.

"Шикарная ты, а не платье. Ты украшаешь это платье", "Инди, ты очень красивая в этом платье. У тебя сногсшибательная фигура, просто огонь", "Красивущая", "Бейонсе отдыхает", "Супер", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991856-beyonse-otdyhaet-indira-edilbaeva-pokrasovalas-v-effektnom-plate-v-parizhe/