Улетевшая в Париж Индира Едильбаева очаровала фанатов (фото, видео)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева после Италии отправилась во Францию. Видео с ее участием на фоне Эйфелевой башни очаровали поклонников, передает NUR.KZ.

"Наконец-то я в Париже", - написала певица на своей странице в Instagram, опубликовав кадры из французской столицы.

"Нелегкое это дело - снимать переход со дня на ночь в Париже. Куча людей, все хотят сфоткаться на фоне мигающей башни, плюс ко всему холодно", - призналась Индира, показав дневные и ночные кадры Парижа.

Пользователи соцсети оценили снимки и видео излучающей счастье артистки.

"Ты шикарна", "Вам нужно идти в модели", "Прекрасна", "Красотка", "Молодец, я так рада за вас", "Черноокая красотка", "Ну какова красота", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982250-uletevshaya-v-parizh-indira-edilbaeva-ocharovala-fanatov-foto-video/