Улетевшая в Париж Индира Едильбаева очаровала фанатов (фото, видео)
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Казахстанская певица Индира Едильбаева после Италии отправилась во Францию. Видео с ее участием на фоне Эйфелевой башни очаровали поклонников, передает NUR.KZ.
"Наконец-то я в Париже", - написала певица на своей странице в Instagram, опубликовав кадры из французской столицы.
"Нелегкое это дело - снимать переход со дня на ночь в Париже. Куча людей, все хотят сфоткаться на фоне мигающей башни, плюс ко всему холодно", - призналась Индира, показав дневные и ночные кадры Парижа.
Пользователи соцсети оценили снимки и видео излучающей счастье артистки.
"Ты шикарна", "Вам нужно идти в модели", "Прекрасна", "Красотка", "Молодец, я так рада за вас", "Черноокая красотка", "Ну какова красота", - прокомментировали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982250-uletevshaya-v-parizh-indira-edilbaeva-ocharovala-fanatov-foto-video/